Mesut Özil écarté par Arsenal pour l'Europa League

Mesut Özil est toujours un joueur d'Arsenal, mais pourrait bien être encouragé à aller voir ailleurs après la nouvelle de ce jeudi : l'international allemand, écarté du groupe depuis la reprise de la compétition post-interruption coronavirus, n'a pas été intégré à la sélection de Mikel Arteta pour l'Europa League.

Arsenal have left Mesut Ozil out of their Europa League squad. 👀



The £350,000-a-week midfielder hasn't played for the Gunners since March...



But he has saved Gunnersaurus! 💪 pic.twitter.com/3x3zUq0yhk