Trois stars anglaises pourraient manquer la rencontre face aux Diables rouges

Les trois internationaux n'ont pas pu prendre part au match qui opposait l'Angleterre au pays de Galles ce mercredi après une nouvelle frasque hors des terrains.

Tammy Abraham fêtait récemment son 23e anniversaire. Une petite sauterie qui a rassemblé plus de monde que prévu et à laquelle étaient invités Jadon Sancho et Ben Chilwell. Problème pour les trois internationaux anglais : le non-respect des règles sanitaires les a privés du match face au pays de Galles.

Gareth Southgate attend de voir le résultat des tests coronavirus pour savoir s'il peut sélectionner ses trois stars en vue de la rencontre de Nations League face aux Diables rouges ce dimanche.

"Les joueurs doivent comprendre que c'est un honneur de jouer pour l'Angleterre. Nous faisons tous des erreurs, je suis aussi parfois sorti en tant que joueur. Mais nous vivons maintenant une période très spéciale avec le virus", a expliqué le sélectionneur anglais à la presse.