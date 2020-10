Des supporters Ecossais ont suivi la séance de tirs au but....par la fenêtre d'un bar

Les Ecossais se sont qualifiés pour la finale du barrage pour l'Euro 2021 au bout de la nuit. Il était en effet un peu plus de 22h00 en Ecosse lorsque les tirs au but ont été tirés.

Mais en Ecosse, le règlement est stricte: les bars ferment à 22h00, pas une minute de plus. Pas de problème pour ces supporters écossais qui ont regardé cette séance à la fenêtre du bar où ils ont passé la soirée.

When the pubs close at 10 but there’s a penalty shoot out.... 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿😂 pic.twitter.com/OoZbduuZey