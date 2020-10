Riqui Puig espère bien jouer à Barcelone : "Le coach me fait confiance"

Le cas Riqui Puig a remué le FC Barcelone cet été : le jeune talent de la Masia aurait pu partir en prêt, mais a finalement décidé de rester.

Ronald Koeman avait en effet conseillé au milieu de terrain catalan d'aller chercher du temps de jeu en prêt, mais Riqui Puig (21 ans) est finalement resté pour tenter de se faire une place dans le groupe du Barça. "Je ne vois pas d'autre voie pour moi, je veux me battre pour ma place à Barcelone ! Je suis très heureux ici et je suis sûr que j'aurai des opportunités de jouer", espère Puig, interrogé par El Partizado De Cope.

"Ronald Koeman me fait confiance et il va me donner l'occasion de me montrer. Il l'a déjà dit. Quand on s'est vus, il m'a dit qu'il me ferait confiance", ajoute le médian espagnol.