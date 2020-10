🎥 Les cinq buts du Brésil contre la Bolivie

Le Brésil n'a pas fait dans le détail pour son entrée en matiÚre en éliminatoires de la Coupe du Monde.

Avec quelques mois de retard, les éliminatoires de la Coupe du Monde ont début la nuit dernière en Amérique du Sud et le Brésil a frappé un grand coup d'entrée, en infligeant un score de forfait à la Bolivie. Avec Marquinhos, Roberto Firmino et Philippe Coutinho au tableau d'affichage et deux assists pour Neymar.

Le Brésil imite l'Uruguay, l'Argentine et la Colombie, qui ont également gagné leur premier match et se déplacera au Pérou mercredi.

Danilo levanta e o zagueiro Marquinhos marca o primeiro gol da Seleção nas Eliminatórias: Brasil 1x0 Bolívia #Eliminatorias pic.twitter.com/J0sxVvD04V — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) October 10, 2020

Renan Lodi manda cruzado e Roberto Firmino amplia: Brasil 2x0 Bolívia #Eliminatorias pic.twitter.com/yuK3noqnwQ — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) October 10, 2020

Assistência de Neymar para o segundo gol de Roberto Firmino: Brasil 3x0 Bolívia #Eliminatorias pic.twitter.com/qf2zN3VPZm — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) October 10, 2020