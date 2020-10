Jordan Henderson élogieux envers De Bruyne : "Le meilleur milieu du monde"

Le milieu de terrain de Liverpool affrontera les Diables Rouges ce dimanche. L'Anglais a tenu des propos élogieux envers KDB.

Malgré le titre de Liverpool lors de la saison dernière, c'est Kevin De Bruyne qui a été élu Player of the Year pour sa grosse saison avec Manchester City. Une récompense méritée pour Jordan Henderson, qui aurait pu le remporter aussi.

"Il a plus que mérité ce prix. Il a été extraordinaire la saison dernière. Il respire la classe sur et en dehors du terrain et c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Je suis un grand fan", a déclaré Henderson à la veille de la rencontre Angleterre-Belgique.