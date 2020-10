Les compos d'Angleterre-Belgique: KDB capitaine, Meunier et Alderweireld titulaires, l'Angleterre sans Kane et Sancho

Un onze forcément beaucoup plus expérimenté que celui aligné jeudi pour les Diables Rouges.

Comme attendu de nombreux changements dans le onze des Diables Rouges. Jason Denayer et Toby Alderweireld sont alignés en défense centrale aux côtés de Dedrick Boayta. Thomas Meunier et Timothy Castagne arpenteront sur les flancs. Kevin De Bruyne retrouve le onze et enfile le brassard de capitaine. Romelu Lukaku et Yannick Carrasco sont également de retour dans le onze.

Côté anglais, plusieurs changements également par rapport au onze aligné contre le Pays de Galles jeudi. Markus Rashford prend notamment place devant, le jeune Dominic Calvert-Lewin, capé et buteur pour la première fois jeudi, est maintenu. Jadon Sancho et Harry Kane prennent pour leur part place sur le banc.