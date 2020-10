Virgil Van Dijk : "C'est le genre de rencontre que l'on doit gagner"

Les temps sont durs pour nos voisins qui connaissent des difficultés.

Les débuts de Frank de Boer sur le banc de l'équipe nationale se ne se passent pas bien. après la défaite 0-1 face au Mexique en amical, les Oranjes ont concédé un nul blanc en Bosnie pour le compte de la Ligue des Nations. Le premier véritable test sous la direction de Frank de Boer.

L'ancien coach de l'ajax enchaine ainsi un second match sans avoir inscrit le moindre but. Une rencontre décevante pour le capitaine néerlandais Virgil van Dijk : "Nous voulions gagner ici, et nous aurions dû prendre les trois points. C'est le genre de rencontre que l'on doit gagner", a déclaré le défenseur de Liverpool à NOS.

"Avant la mi-temps, le rythme et la possession du ballon étaient trop faibles et nous n'avons pas assez cherché la profondeur dans nos attaques. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions franches dans la rencontre."

Le capitaine a vu son équipe rater plusieurs de grosses occasions en fin de match : "Nous avons goûté l'année dernière a une belle Ligue des Nations. Et nous souhaitons encore aller loin car nous avons une super équipe, mais pour cela il faudra vraiment jouer mieux que cela."

Les Oranjes iront en Italie mercredi.