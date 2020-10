Martinez : "Pas à notre niveau de jeu habituel"

La Belgique s'est inclinée (2-1) en Angleterre ce dimanche au terme d'une prestation plutôt terne. Roberto Martinez a analysé cette rencontre.

Au micro de RTL Sport, le sélectionneur des Diables a constaté la baisse de régime de ses troupes en seconde période. "Nous nous sommes procurés des occasions en première mi-temps, mais nous avons été malheureux devant le but. Cependant, notre réaction après le second but encaissé aurait dû être meilleure", regrette Roberto Martinez. "Il y a des choses que nous allons devoir examiner, nous n'avons pas terminé le match à notre niveau habituel".

Le Catalan retient cependant du positif : "Nous avons montré que malgré les absences de cadres, nous pouvions par moments présenter du beau jeu. Le penalty est un coup du sort, puis ils prennent l'avantage sur une frappe déviée ... La première période était pour nous, mais la seconde n'était pas bonne", ajoute-t-il. "Nous avons voulu forcer et l'exécution n'était pas bonne, nous n'avons pas su jouer notre jeu".