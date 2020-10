Tielemans: "C'est une déception, mais ce n'était pas catastrophique"

Comme ses partenaires, Youri Tielemans était déçu, dimanche soir. Mais pas alarmiste.

Après deux ans sans connaître la moindre défaite, les Diables Rouges sont tombés à Wembley. Et comme le confirme Youri Tielemans, ils ne peuvent sans vouloir qu'à eux-mêmes. "On a bien commencé, mais on oublié un peu de tuer le match. On est déçu. Mais il faudra être prêt pour le prochain match", estime le médian de Leicester City.

Mais Youri Tielemans n'est pas alarmiste pour autant. "On a un peu coulé, mais ce n'était pas catastrophique non plus. Ils ont été plus opportunistes et plus efficaces. C'est sans doute ce qu'il nous a manqué. Ca peut arriver, mais il faut avancer", conclut-il. Et la meilleure façon d'avancer pour les Diables sera de regoûter à la victoire, dès mercredi, en Islande.