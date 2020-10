Romelu Lukaku et l'épisode de la médaille en Europa League: "Je ne pouvais pas y aller"

Romelu Lukaku a très mal vécu la défaite de l'Inter en finale de l'Europa League, et, même s'il a digéré sa déception, il ne cache pas que ce fut un moment difficile de sa carrière.

L'épisode avait fait réagir, Romelu Lukaku y revient dans une longue interview accordée à la RTBF, qui sera diffusée en préface du match en Islande de ce mercredi soir.

Le 21 août dernier, après avoir loupé le sacre en Europa League et, bien malgré lui, inscrit l'autobut qui a précipité la chute milanaise, le Diable Rouge n'a pas eu la force d'aller chercher sa médaille. Je suis très mauvais perdant, je l'avoue. Mais ça m'a fait avancer toute ma vie. En Europa League, la dernière fois ça s'est vu", explique-t-il.

"Ca m'a donné l'envie et l'énergie pour faire mieux"

Big Rom' n'a pas eu la force d'assister à la cérémonie de remise des prix. "Je ne pouvais pas y aller. A ce moment-là, je ne pouvais pas. Tout simplement. Et je ne regrette pas. Ce n'est pas un manque de respect envers Séville. Ils méritaient de gagner."

Et il revient sur la frustration ressentie ce soir-là. "Pendant toute votre vie vous travaillez pour arriver à des moments comme ça. Vous commencez bien la finale et, finalement, vous perdez à cause d'un cinquante-cinquante dans votre tête. Vous vous dites non,oui et bam. A ce moment-là, j'ai dit 'pas maintenant'. Mais ça m'a donné une certaine énergie, une certaine envie pour faire mieux. C'est là que je vois le positif, dans le négatif.