Saint-Marin met fin à une incroyable série de défaites !

Quarante défaites d'affilées : on peut parler d'une moyenne de relégable, et ce serait encore un euphorisme. Saint-Marin a mis fin à l'une des plus incroyables séries de son histoire en allant chercher un point sur le terrain du Liechtenstein, le premier depuis 2014 (0-0), lors d'un match dominant et qui les a même vus marquer, malheureusement hors-jeu.

Il s'agit du tout premier point pris par le sélectionneur Franco Varrella, premier étranger à la tête de la Sérénissime. Il s'agit également de la ... première clean-sheet à l'extérieur pour Saint-Marin depuis le début de son histoire, et du 4e point jamais pris par la petite république !

San Marino have ended a 40-game losing streak and kept a clean sheet away from home for the first time in their 30-year history. 🇸🇲 pic.twitter.com/xZXleR6ASv