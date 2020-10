Satisfait de la victoire en Islande, Roberto Martinez évoque Lukaku et les jeunes

Le technicien espagnol a dû composer avec beaucoup de blessés et de joueurs en méforme lors de cette trêve internationale.

Les Diables Rouges sont parvenus difficilement à prendre la mesure de l'Islande mercredi soir. "Ce n’est jamais évident de venir en Islande et d’être performant. De plus, le terrain n’était pas top. Néanmoins, il ne faut pas nous chercher des excuses. Il y a eu de l’intensité et de la concentration de notre part, et nous avons livré une prestation sérieuse. Je suis très content du résultat", a confié le technicien espagnol à l'issue de la rencontre.

Le doublé de Romelu Lukaku a permis aux Diables Rouges de s'imposer à Reykjavik. "Je suis très fier, et je pense que tous les fans des Diables Rouges à la maison devraient aussi être très fiers de Romelu Lukaku. Je pense qu’il montre une maturité incroyable, sa performance à Wembley était vraiment très impressionnante, avec ou sans la balle. Il montre un vrai leadership, il a vraiment été spectaculaire."

Après un partage contre la Côte d'Ivoire (1-1), une défaite en Angletere (2-1) et une victoire en Islande, (1-2), Roberto Martinez a décidé de retenir le positif malgré des buts encaissés à chaque rencontre. "Je ne regarde pas le nombre de buts encaissés, je regarde l’attitude de l’équipe, la réaction et l’envie de remporter les trois points."

Devant composer avec beaucoup de blessés et de joueurs en méforme lors de cette trêve internationale, Martinez a fait pas mal de tests et a ainsi donné du temps de jeu à certains jeunes. "Je suis vraiment satisfait parce qu’il nous manquait vraiment beaucoup de joueurs. […] Il nous manquait Thibaut Courtois, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, c’est une très longue liste. L’équipe ressemblait malgré tout à une équipe, plutôt coordonnée, synchronisée. Je suis vraiment satisfait que chaque joueur qui est monté en cours de jeu est parvenu à amener quelque chose dans cette rencontre. C’est bien qu’on ait pu donner du temps de jeu à tous ces joueurs qui travaillent beaucoup dans l’ombre. Mais c’est sûr qu’il manquait beaucoup de joueurs, ce n’était pas facile", a conclu Roberto Martinez.