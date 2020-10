Thibaut Courtois est sous le charme d'un de ses coéquipiers

Thibaut Courtois a fait la une de l'actualité cette semaine suite à son forfait avec les Diables Rouges.

Thibaut Courtois ne tarit pas d'éloges sur Sergio Ramos. Il considère le défenseur comme très important pour le vestiaire merengue.

"Sergio est très important pour nous. Il le montre avec ses buts et en défense. Tous les supporters madrilènes veulent qu'il continue. J'ai beaucoup admiré Sergio, sauf une fois à Lisbonne. J'ai beaucoup de respect pour Sergio. Pour moi, c'est un honneur de jouer avec lui, aussi avec Varane, Casemiro, les autres défenseurs", a déclaré le gardien de but belge lors d'une interview donnée à As.

Arrivé au Real Madrid en 2005, Sergio Ramos a disputé 654 matchs et marqué 98 buts, toutes compétitions confondues.