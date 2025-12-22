"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

Frédéric Soelle Soelle a inscrit son troisième but de la saison avec le RFC Liège dimanche. Le Belgo-Sénégalais s'est exprimé au micro de DAZN après la rencontre.

Le RFC Liège a terminé l’année en beauté. Les Sang et Marine se sont largement imposés face au RWDM sur le score de 0-3. Frédéric Soelle Soelle (31e), Oumar Diouf (56e) et Alexis Lefebvre (83e) ont inscrit les trois buts de la rencontre.

Ce but était d’autant plus particulier pour le joueur qui a ouvert le marquoir à Molenbeek. La raison ? Il a marqué face au RWDM, club qui le prête actuellement au RFC Liège.

Le buteur a d’ailleurs choisi de ne pas célébrer après avoir inscrit ce but. On le sentait même ému après avoir marqué face à Molenbeek, où il n’est jamais réellement parvenu à s’imposer et où il a longtemps été blessé.

Les mots de Frédéric Soelle Soelle

Il sait que c'est un succès très important pour le RFC Liège : "Je pense que toute l’équipe avait besoin de gagner aujourd’hui. On avait vraiment envie d’aller chercher le but et on était bien ensemble. On était bien dans tout ce qu’on faisait. On travaillait."

Frédéric Soelle Soelle s’est ensuite expliqué sur son but : "Il y avait un corner et j’ai vu le ballon venir, je suis allé le chercher. Je n’ai pas vraiment vu où je l’ai placé parce que la balle arrivait très vite, mais je savais que je l’avais bien touchée de la tête et elle est rentrée."