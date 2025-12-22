"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM
Photo: Nicolas Darimont

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Frédéric Soelle Soelle a inscrit son troisième but de la saison avec le RFC Liège dimanche. Le Belgo-Sénégalais s'est exprimé au micro de DAZN après la rencontre.

Le RFC Liège a terminé l’année en beauté. Les Sang et Marine se sont largement imposés face au RWDM sur le score de 0-3. Frédéric Soelle Soelle (31e), Oumar Diouf (56e) et Alexis Lefebvre (83e) ont inscrit les trois buts de la rencontre.

Ce but était d’autant plus particulier pour le joueur qui a ouvert le marquoir à Molenbeek. La raison ? Il a marqué face au RWDM, club qui le prête actuellement au RFC Liège.

Le buteur a d’ailleurs choisi de ne pas célébrer après avoir inscrit ce but. On le sentait même ému après avoir marqué face à Molenbeek, où il n’est jamais réellement parvenu à s’imposer et où il a longtemps été blessé. 

Les mots de Frédéric Soelle Soelle

Il sait que c'est un succès très important pour le RFC Liège : "Je pense que toute l’équipe avait besoin de gagner aujourd’hui. On avait vraiment envie d’aller chercher le but et on était bien ensemble. On était bien dans tout ce qu’on faisait. On travaillait."

Lire aussi… Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger
Frédéric Soelle Soelle s’est ensuite expliqué sur son but : "Il y avait un corner et j’ai vu le ballon venir, je suis allé le chercher. Je n’ai pas vraiment vu où je l’ai placé parce que la balle arrivait très vite, mais je savais que je l’avais bien touchée de la tête et elle est rentrée."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
RWDM Brussels
Frederic Soelle Soelle

Plus de news

Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

13:20
Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

16:00
Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

10:30
🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

🎥 Mission réussie : la jolie communion entre les Liégeois et leurs fans après avoir terminé l'année en beauté

09:30
Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

15:00
De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

14:40
C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

14:20
Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

13:40
Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

14:00
Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

13:00
"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

12:40
"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

12:20
Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

11:40
2
La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

12:00
"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

11:20
Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

11:00
1
Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

10:00
2
Le RFC Liège gifle le RWDM, un ancien du Standard frustre le Patro : les résumés de D1B

Le RFC Liège gifle le RWDM, un ancien du Standard frustre le Patro : les résumés de D1B

18:23
Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

09:01
"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

"Pourquoi critiquer toute la défense ?" : Arthur Theate agacé par les critiques sur la défense des Diables

08:30
"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

"On a la qualité pour faire de belles choses" : Ibrahim Karamoko très clair après le succès du Standard

08:00
"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

"Il faut y croire" : Vincent Kompany, ravi mais ambitieux après avoir conclu 2025 en beauté avec le Bayern

07:40
🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

🎥 Le joli geste d'Ivan Leko envers les joueurs de La Gantoise

07:20
2
"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

"Une première dans ma carrière" : Felice Mazzu explose après la défaite contre le Cercle

07:00
2
Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

Les engins pyrotechniques ont fait des dégâts : un supporter gravement blessé au Jan Breydelstadion

06:30
1
🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

🎥 World class : l'action sensationnelle de Youri Tielemans pour faire tomber Manchester United

23:00
"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

"Des supporters d'Anderlecht sont venus chez moi" : les révélations glaçantes du père d'Axel Witsel

22:40
1
"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis Interview

"Une mi-temps de merde" : Lucas Hey ne se cache pas mais se réjouit d'avoir évité un Westerlo bis

22:00
🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

🎥 Rafiki Saïd et Faïz Selemani ont tout tenté : le Maroc ouvre 'sa' CAN avec un but exceptionnel

22:20
Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

Gavory et Atteri ont tout tenté : Eupen accroché par l'Olympic au bout du suspense

21:10
Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

Coosemans sauveur, Bertaccini râleur : les cotes des Mauves au Bosuil

21:20
5
Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

Des soucis jusqu'au bout : Charleroi devant la FIFA dans le cadre du transfert d'un de ses anciens attaquants

21:40
Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

Deux changements avant la demi-heure : Felice Mazzu impuissant, Louvain fait la mauvaise opération

21:25
Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

Westerlo n'était peut-être bien qu'un accident : cette fois, Anderlecht a su réagir au Bosuil

20:30
Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

Seulement deux points de plus que Charleroi : le grand regret de Rik De Mil après la défaite à Bruges

20:45
Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

Pas de Mondial 2026 pour Lucas Stassin ? Le bras de fer avec Saint-Étienne s'intensifie

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 3-1 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 Beerschot Beerschot
KV Courtrai KV Courtrai 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved