Bundesliga : Witsel et Meunier vainqueurs avec Dortmund, Boyata et Lukebakio battus

Les Belges ont connu des fortunes diverses lors de ce samedi de Bundesliga.

Du côté d'Hoffenheim, où se déplaçait le Borussia Dortmund, Axel Witsel et Thomas Meunier étaient tous deux titulaires (Thorgan Hazard est toujours indisponible) ; les Jaune & Noir se sont imposés sur la plus petite des marges sur un but de Marco Reus, servi par Erling Braut Haaland. Witsel est resté sur le terrain 90 minutes, Meunier a été remplacé à la 75e.

Moins bon résultat pour le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio et Dedryck Boyata, également titulaires et qui recevaient le Vfb Stuttgart d'Orel Mangala, titulaire lui aussi : le club de la capitale s'est incliné (0-2) et reste calé à 3 petites unités en 4 rencontres. Stuttgart, de son côté, occupe la 3e place du championnat.

Le fauteuil de leader, par contre, est en possession du RB Leipzig, vainqueur (0-2) à Augsbourg.