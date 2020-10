José Mourinho lâche une petite pique envers Arsène Wenger

Arsène Wenger a publié sa biographie intitulée "Ma vie en rouge et blanc". Interrogé sur le sujet en conférence de presse, José Mourinho a lancé une petite pique envers l'entraîneur français.

On connaît la rivalité entre Arsène Wenger et José Mourinho. Les deux entraîneurs ne se sont jamais véritablement entendus et cela s'est vu lors d'échauffourées sur les bords de terrain en Premier League.

A l'occasion de la sortie de la biographie d'Arsène Wenger, un journaliste a interrogé José Mourinho en lui demandant ce que ça lui faisait de ne pas avoir été cité dans le livre du Français.

Le Portugais a répondu un lâchant une petite pique envers l'ex-Gunner. "Je ne suis pas dans son livre car il ne m'a jamais battu, et ce en quatorze rencontres. Pourquoi devrait-il parler de moi ? Un livre est fait pour vous rendre heureux et fier, je comprends parfaitement". Du Mourinho tout craché !