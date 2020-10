Jürgen Klopp évoque le VAR et la blessure de Virgil Van Dijk

Liverpool n'est pas parvenu à prendre trois points à Everton, la faute à un troisième but annulé par le VAR à l'incompréhension totale de Jürgen Klopp.

Pour Jürgen Klopp, c'est clair : le but annulé de Jordan Henderson était valide. "Je suis un fan de l'assistance vidéo, vraiment, mais la dernière fois, on nous annule un but pour un hors-jeu de l'aisselle. Ca sonnait drôle, mais c'est comme ça. Cette fois, j'ai revu les images, et tous ceux avec qui j'en ai parlé sont d'accord : il n'y a pas de hors-jeu. J'ai fait 10 interviews, tous mes interlocuteurs sont d'accord", regrette l'entraîneur de Liverpool après la rencontre.

Ce n'était pas le seul souci de Klopp à l'issue du match. "Thiago (Alcantara) m'a dit qu'il s'était peut-être blessé sur le carton rouge. Donc aujourd'hui, nous perdons un joueur, peut-être un deuxième, et nous avons un but annulé pour un hors-jeu inexistant. Ce n'est pas notre jour", souffle-t-il. Avant d'évoquer la blessure de Virgil Van Dijk : "Si c'est sérieux ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air bon. Virgil joue toujours, même s'il a mal ou est légèrement blessé, et là, c'était impossible", craint Jürgen Klopp.

"Sans le hors-jeu, c'est penalty à coup sûr"

Plutôt résigné, Klopp ne souhaitait pas polémiquer : "Que puis-je dire ? Ce n'est pas à moi qu'il faut en parler. Je ne veux pas pointer Pickford du doigt, il ne le fait pas exprès, mais un gardien de but ne peut pas sortir comme ça. Sans le hors-jeu de Virgil, c'est penalty et carton rouge", estime-t-il. "Le drapeau s'est levé mais je pensais que ça valait la peine d'être revu. Mais nous sommes impuissants dans cette situation, c'est tout".