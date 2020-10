Arteta s'en prend à l'arbitrage après Arsenal-Manchester City : "Cela ne prend que deux secondes de siffler et d'aller voir"

L'entraîneur des Gunners estime que la faute de Kyle Walker aurait dû être examinée par les arbitres de la rencontre.

Manchester City s'est imposé samedi sur la pelouse d'Arsenal mais Mikel Arteta a un gros problème avec l'arbitrage de cette rencontre. En conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur des Gunners n'a pas hésité à donner son point de vue :

"Il y a cette action du penalty non sifflé. J'ai revu les images. Je demande simplement aux arbitres de visionner les images car je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Cela ne prend que deux secondes de siffler et d'aller voir la vidéo. Je suis déçu de cette situation".

Plus tôt dans la journée, le VAR et l'arbitrage avait également fait débat lors du derby de la Mersey entre Liverpool et Everton.