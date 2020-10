Serie A : La Roma déroule, Sassuolo prend la deuxième place

Grâce à sa courte victoire au terme d'un match spectaculaire face à Bologne, Sassuolo est le nouveau dauphin du Milan AC.

Ce dimanche 18 octobre aura été le théâtre d'une journée très prolifique du côté du Calcio. Les dix équipes impliquées par les cinq rencontres de la soirée ont inscrit pas moins de 28 buts. Découvrez les scores du jour, les équipes en formes, les buteurs... dans notre résumé des matchs du jour.

AS Roma - Benevento

Large victoire du club de La Louve. Edin Dzeko, auteur d'un doublé, Pedro, Carlos Perez et Jordan Veretout ont inscrit leur nom au tableau d'affichage. Du côté de Benevento, c'est Caprari et Lapadula qui ont trouvé la faille. Score final : 5-2.

L'AS Roma s'est imposée contre Benevento avec 5 buts marqués !



⚽ Pedro

⚽⚽ Dzeko

⚽ Veretout

⚽ Carles Perez



Deuxième victoire consécutive ! pic.twitter.com/CkU8Sjmwh3 — AS Roma Francophone (@ASRomaFrancopho) October 18, 2020

Bologne - Sassuolo

Comme souvent, la rencontre à laquelle participe Sassuolo a été riche en buts. Au terme d'une opposition ouverte, les Neroverdi se sont imposés sur le score de 4 buts à 3 à l'extérieur. Du côté de Bologne, les buteur sont Soriano, Svansberg et Orsoloni. Chez les hommes de Roberto De Zerbi, Berardi, Djuricic et Caputo ont trouvé la faille avant que Tomiyasu, auteur d'un but contre son camp (77ème), ne leur donne la victoire.

Invaincue depuis le début de la saison, la formation à la tunique verte prend la deuxième place de Serie A derrière l'AC Milan. Score final : 3-4.

Torino - Cagliari

Andrea Belotti et Giovanni Simeone se sont livrés à un véritable duel de buteurs. Tous deux auteurs d'un doublé, ils ont porté leur équipe offensivement. Mais c'est finalement, le club de la Sardaigne qui l'a emporté. Score final : 2-3.

La Spezia - Fiorentina

Promu en Serie A cette saison, la Spezia a tenu tête à La Viola cet après-midi. Malgré un début de match étouffant de la formation de Florence qui a marqué deux buts en quatre minutes (buts de Pezzella et Biraghi), les locaux sont revenus au score (buts de Verde et Farias). Score final : 2-2.

Udinese - Parme

Première victoire de la saison pour l'Udinese. Les Zeberette ont percé le bloc adverse à trois reprises grâce à Santos et Iacoponi puis Pussetto à la fin du temps réglementaire (88ème). De son côté, le club parmesan a trouvé la faille deux fois. D'abord par Hernani puis par la nouvelle recrue, Yann Karamoh (arrivé cet été en provenance de l'Inter). Score final : 3-2.