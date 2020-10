Un coéquipier de Michy Batshuayi positif au coronavirus

L'attaquant de Crystal Palace, Jordan Ayew, a révélé sur son compte Twitter avoir été testé positif au coronavirus.

L'international ghanéen de 29 ans est asymptomatique et se dit en bonne santé. L'ancien footballeur de l'Olympique de Marseille a été placé en quarantaine. Absent du groupe dimanche contre Brighton and Hove Albion (1-1, 5e journée de Premier League), Jordan Ayew ne pourra pas tenir sa place pour le déplacement à Fulham, samedi prochain, comptant pour la 6e journée de Premier League.

Sadly, I have tested positive for Covid-19 & have begun my quarantine in line with the health guidance.



Thankfully, I am feeling fine & do not have any symptoms 🙏🏾



I will be cheering the boys on from home & look forward to being back on the pitch soon 💪🏽🔴🔵



Stay safe 🙌🏾♥️