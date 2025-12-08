"Je ne veux pas penser à ça" : Vincent Kompany prudent avant d'affronter le Sporting

Photo: © photonews

Vincent Kompany s'est exprimé ce lundi en conférence de presse avant le prochain match du Bayern. Ce mardi à 18h45, les Bavarois reçoivent le Sporting dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Lors de la journée précédente dans la plus prestigieuse des compétitions, les hommes de Vincent Kompany ont concédé leur première défaite après quatre succès. Face au leader de Premier League, Arsenal, le Bayern s'est incliné 3-1 à Londres.

Le Bayern est en bonne position pour figurer dans le top huit, synonyme de qualification pour les 1/8e de finale. "Les statistiques indiquent que cinq victoires et un match nul suffiraient peut-être," pointe Vincent Kompany.

"Mais je ne veux pas y penser. Demain, nous jouons à domicile, et nous avons disputé deux de nos trois derniers matchs devant notre public. Une victoire demain nous rapprocherait considérablement, et la situation est très favorable pour le moment."

Vincent Kompany à propos du Sporting

Vincent Kompany ne sous-estime pas le Sporting, qui s'est imposé face au Club de Bruges lors de la journée précédente : "C’est une équipe complète, très compacte défensivement. Ils sont également très dangereux en contre-attaque. Leur défense est très active et monte constamment. Ils ont exercé un pressing haut contre Benfica. Ils ont de bons joueurs et n’hésitent pas à attaquer."

"De nombreux joueurs prometteurs font partie de l’équipe. C’est une équipe enthousiasmante. Nous devons être à 100 %. Le Sporting figure dans le top 8 de la Ligue des champions pour une bonne raison," conclut-il.

Suis Bayern Munich - Sporting Portugal en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

