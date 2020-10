Très proche d'un départ cet été, Emmanuel Dennis est resté mais : "Je veux effectuer un pas en avant par la suite"

Emmanuel Dennis va-t-il encore être décisif ce soir ? Dans les grands matchs, l'attaquant nigérian est généralement présent. Il a suscité beaucoup d'intérêt, mais il est toujours au Club de Bruges.

Dennis devait partir cet été. "Le coronavirus a tout chamboulé. Le secteur du football n'a jamais aussi été perturbé, mais je suis heureux de rester au Club. Je veux effectuer un pas en avant par la suite, et relever un nouveau défi. J'aime la compétition et je me rejouis de rejoindre un nouveau championnat par après, mais j'attends le bon moment", explique le Nigérian à Het Nieuwsblad.

Pourtant, il aurait pu partir lors de ce mercato estival, West Bromwich a frappé à la porte. "Même avec le coronavirus, j'aurais pu effectuer un transfert. Certes, je voulais partir, mais je n'ai pas obtenu de permis de travail. C'était un prêt avec une option d'achat", explique le joueur âgé de 22 ans.

Alors pourquoi n'est-il pas parti ? "Le problème, c'est que c'était un prêt puis la clause du contrat stipulait qu'ils ne m'achèteraient que s'ils se maintenaient en Premier League cette saison. Mais honnêtement, je ne m'en suis pas vraiment soucié. Je suis concentré sur le Club de Bruges désormais", a conclu Dennis.