Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

Axel Witsel pourrait finalement ne pas rejoindre l'Udinese. Le joueur pencherait vers un refus de rejoindre l'équipe de Serie A.

Axel Witsel semblait récemment en bonne voie pour rejoindre l'Udinese. D'après le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri et Calciomercato, le club italien était il y a quelques jours encore en pôle position pour le recruter.

Les discussions avançaient positivement, et tout portait à croire qu'un transfert vers le club italien allait se concrétiser. Finalement, cela ne pourrait pas être le cas.

Le journaliste italien Nicolò Schira a été formel ce samedi en expliquant qu'un ultimatum avait été posé par l'Udinese. La date de celui-ci est mardi prochain. Si d'ici là le Diable Rouge n’a toujours pas pris sa décision, le club intéressé se penchera sur un autre profil.

Sacha Tavolieri a apporté de nouvelles informations exclusives ce dimanche. Selon lui, le Liégeois pencherait vers un refus de rejoindre la formation qui a terminé douzième de Serie A la saison dernière. Il précise qu’un accord financier a pourtant été trouvé.

Plus d'informations devraient certainement bientôt être apportées à ce dossier. Quoi qu'il en soit, il est actuellement difficile de vraiment dire de quoi sera fait l'avenir du joueur belge.

