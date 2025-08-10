🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux
Photo: © photonews

Anderlecht s'est retrouvé mené après une demi-heure contre Zulte Waregem et n'a cessé de courir après le score. Les Mauves étaient furieux en revoyant les images du premier but.

Anderlecht était en possession du ballon avec une passe de Nathan De Cat vers Nathan Saliba. Celui-ci s'est dirigé vers le cuir, mais à ce moment-là, l'arbitre Bert Put a reculé et Saliba l'a ainsi heurté et n'a pas pu se munir du ballon.

Son opposant en a profité pour changer sa course, et récupérer tranquillement. Deux passes plus tard, Tobias Hedl était face à Colin Coosemans, avec l'ouverture du score comme conséquence immédiate.

Zone grise ?

Tout le monde à Anderlecht est allé protester auprès de l'arbitre, mais il a été demandé d'attendre la décision du VAR. Par l'intermédiaire de l'oreillette, Bert Put a entendu qu'il n'y avait aucun problème et le but a été validé.

Un verdict qui en a rendu fou bon nombre au Lotto Park, que ce soit dans les tribunes ou sur le banc. Le terme d'obstruction s'applique en général au joueur, mais dans ce cas-ci, il faut bien reconnaître que l'arbitre était dans le chemin.

Aurait-il fallu annuler ce but. Saliba semblait en tout cas en mesure de concourir pour le ballon - si pas de s'en munir - sans cet incident fortuit. Mais le VAR a estimé que ce n'était pas suffisant pour annuler la phase.

