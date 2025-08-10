🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi
Deviens fan de Belgique! 2597

Nacer Chadli a reçu des encouragements de la part d'anciens collègues Diables Rouges avant d'entamer sa carrière de consultant.

Nacer Chadli débute sa carrière de consultant pour DAZN ce dimanche. L'ancien Diable Rouge analysera le match entre La Louvière et le Sporting de Charleroi.

Le Belgo-Marocain a reçu de l’encouragement de la part de trois anciens coéquipiers en équipe nationale. Axel Witsel, Eden Hazard et Marouane Fellaini lui ont adressé un message via les réseaux sociaux du média.

Installé confortablement dans un fauteuil, Eden Hazard lui souhaite bonne chance : "Nacer Chadli, la famille. J'espère que ça va. Je voulais juste te faire un petit coucou et t'envoyer ce petit message pour te souhaiter bonne chance dans ta nouvelle vie de consultant. Je sais que tu feras ça bien."

"N'oublie pas de dire que du bien des Hazard et que du bien de Thorgan, ok ? La bise, on se voit bientôt mon gars", conclut la légende du football belge sur le ton de la rigolade.

"Salut mon frérot. J'espère que tu vas bien. Je voulais simplement te souhaiter bonne merde pour ta nouvelle aventure avec DAZN. Je pense que tu fais le match La Louvière - Charleroi. On va essayer de regarder ça et profite-en bien", raconte Axel Witsel à Nacer Chadli.

Marouane Fellaini l'avertit de ne pas trop critiquer les joueurs, en souriant évidemment : "Nacer, j'ai entendu que tu allais être consultant. Félicitations ! Je suis sûr que tu vas faire ça bien. Ne taille pas trop les joueurs. J'ai confiance en toi."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Nacer Chadli
Eden Hazard
Marouane Fellaini

Plus de news

Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

12:40
Charleroi tente de réagir - Direct commenté Live

Charleroi tente de réagir - Direct commenté

14:45
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

14:20
Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

14:20
🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France

🎥 "Les Belges sont plutôt pas mal" : Eden Hazard fidèle spectateur du Tour de France

19:30
"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL Réaction

"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL

13:40
🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

13:18
Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

13:00
Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

12:20
La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

12:00
Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

11:40
DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

11:20
Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

11:00
Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
"Les millions qu'il me restait, je les ai donnés au Real" : les confidences d'Eden Hazard sur sa fin d'aventure à Madrid

"Les millions qu'il me restait, je les ai donnés au Real" : les confidences d'Eden Hazard sur sa fin d'aventure à Madrid

09/08
📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

09:20
"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

09:00
2
"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

08:20
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

08:40
🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

07:40
Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

07:20
Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk Analyse

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

06:40
"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

07:00
Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

06:20
Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent" Réaction

Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent"

23:25
3
Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

22:43
Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

22:20
La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

21:49
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

21:20
"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

21:40
Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

21:20
🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

21:00
Eden Hazard révèle son vrai club de cœur... et les fans de Chelsea vont grincer des dents

Eden Hazard révèle son vrai club de cœur... et les fans de Chelsea vont grincer des dents

09/08

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 04/09 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 04/09 Turquie Turquie
Slovaquie Slovaquie 04/09 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 04/09 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 04/09 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 04/09 Espagne Espagne
Lituanie Lituanie 04/09 Malte Malte
Moldavie Moldavie 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 05/09 France France
Danemark Danemark 05/09 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 05/09 Croatie Croatie
Grèce Grèce 05/09 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 05/09 Kosovo Kosovo
Italie Italie 05/09 Estonie Estonie
Islande Islande 05/09 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 05/09 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved