🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

Nacer Chadli débute sa carrière de consultant pour DAZN ce dimanche. L'ancien Diable Rouge analysera le match entre La Louvière et le Sporting de Charleroi.

Le Belgo-Marocain a reçu de l’encouragement de la part de trois anciens coéquipiers en équipe nationale. Axel Witsel, Eden Hazard et Marouane Fellaini lui ont adressé un message via les réseaux sociaux du média.

Installé confortablement dans un fauteuil, Eden Hazard lui souhaite bonne chance : "Nacer Chadli, la famille. J'espère que ça va. Je voulais juste te faire un petit coucou et t'envoyer ce petit message pour te souhaiter bonne chance dans ta nouvelle vie de consultant. Je sais que tu feras ça bien."

"N'oublie pas de dire que du bien des Hazard et que du bien de Thorgan, ok ? La bise, on se voit bientôt mon gars", conclut la légende du football belge sur le ton de la rigolade.

"Salut mon frérot. J'espère que tu vas bien. Je voulais simplement te souhaiter bonne merde pour ta nouvelle aventure avec DAZN. Je pense que tu fais le match La Louvière - Charleroi. On va essayer de regarder ça et profite-en bien", raconte Axel Witsel à Nacer Chadli.

Marouane Fellaini l'avertit de ne pas trop critiquer les joueurs, en souriant évidemment : "Nacer, j'ai entendu que tu allais être consultant. Félicitations ! Je suis sûr que tu vas faire ça bien. Ne taille pas trop les joueurs. J'ai confiance en toi."