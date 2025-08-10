Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

Pour son entrée en lice en Challenger Pro League, le Patro Eisden s'est imposé 2-1 face à Lokeren-Temse. Stijn Stijnen est revenu sur cette victoire.

Avec deux buts de Léandro Rousseau, le Patro Eisden a décroché une victoire lors de la première journée de la Challenger Pro League. Un succès important d’emblée pour Stijn Stijnen.

L’entraîneur du Patro Eisden parvient toujours à aligner une équipe compétitive, prête à tout donner. Le club a réalisé quelques beaux transferts cette saison.

L’un d’eux est l’ailier droit Milan Robberechts. Le coach avoue ne pas comprendre comment le Patro a réussi à le recruter. Pour lui, le joueur a un énorme potentiel.

Milan Robberechts, un diamant brut au Patro

"Milan Robberechts est meilleur que tout ce qu’on a vu ici auparavant. Je ne comprends pas qu’Anderlecht n’ait pas davantage misé sur lui", explique le coach du Patro dans le Belang van Limburg.

"Robberechts est un diamant qui va atteindre des sommets et qui est parfaitement capable d’évoluer en D1A. Muanza, Robberechts, Rousseau et Rais peuvent tous percer. Il faut simplement bien travailler avec eux, les encadrer et les aider à s’épanouir."

Et cela finira aussi par rapporter financièrement au Patro Eisden, comme c’est déjà le cas actuellement. "Ce n’est pas un hasard si, en un an, Hadj Moussa, Kiki et Abid ont été vendus", conclut Stijnen.

