La RAAL a remis les choses au clair dans le choc hennuyer : "Certains commençaient à nous manquer de respect"

La Louvière a décroché ses premiers points de la saison contre Charleroi. Les Loups tenaient à rappeler qu'ils méritent leur place parmi l'élite.

Gagner après un 0 sur 6 inaugural sans but inscrit, voilà qui soulage tout un club. Surtout dans un choc régional qui vaut double en matière de fierté et de satisfaction. Joël Ito le confirme à notre micro, la victoire donne de l'air a tout le monde, que ce soit au sein du groupe mais aussi envers les critiques.

"Les gens devaient être un peu patients avec nous. On a joué contre le Standard et à Gand pour les deux premiers matchs. Malgré ça, on a monté de bonnes choses, d'abord offensivement puis défensivement. Aujourd'hui, notre match était plus complet", nous explique le milieu de terrain des Loups.

Une équipe qui attaque et défend à onze

La RAAL avait à coeur de se faire respecter : "On voulait monter qu'on était chez nous. Dès le début de match. On l'a très bien fait, en se procurant les meilleures occasions. Mais il faut rester humble, c'est notre première victoire. Il faut montrer cette motivation chaque semaine. Personnellement, je me suis bien senti entre les lignes. Je suis un joueur qui aime le ballon. J'ai aussi pu récupérer et me projeter vers l'avant".

Ito tenait à répondre à ceux voyant la RAAL condamnée à la zone rouge pour le restant de la saison : "Il y a des gens qui commençaient à manquer de respect. Comme joueur, il faut avoir cette fierté. Et aujourd'hui, on l'a montrée. C'est notre première année et nos premiers matchs en D1A, mais on n'est pas venus pour faire de la figuration, on est là pour gagner des matchs".

"Oui, c'est une victoire fondatrice, on va pouvoir construire dessus, y compris en corrigeant ce qui a aussi été moins bon", conclut-il. L'ambiance promet d'être plus souriante à l'entraînement, de bon augure avant de se déplacer à Saint-Trond le weekend prochain.