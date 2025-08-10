Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

Contre le Standard, Tolu Arokodare a une nouvelle fois commencé sur le banc avant de peser sur la défense des Rouches en fin de match. Il évoque à notre micro sa situation délicate.

En plus de son but, Tolu Arokodare aurait même pu permettre à Genk de refaire ses deux buts de retard en provoquant un penalty. Mais l'assistance vidéo n'a pas jugé l'intervention de Matthieu Epolo comme une faute évidente qui aurait échappé à l'arbitre. Le Racing repart donc bredouille.

"Je ne pense pas que nous aurions pu mieux jouer", a déclaré l'attaquant Nigérian après le match. "Nous avons été bons dès le début. Nous avons essayé différentes choses, mais nous avons encaissé deux buts malheureux. Mais bon, il reste encore beaucoup de matches à jouer".

Un été toujours aussi incertain sur le marché des transferts

Pour l'attaquant nigérian, la situation n'est pas facile. Genk semble avoir déjà tourné la page en titularisant Oh Hyeon-gyu, mais le meilleur buteur de la saison dernière est toujours bien là. Sur le départ, il n'a pas encore trouvé de nouveau port d'attache.

"Je ne peux rien dire à ce sujet, je n'en sais pas plus moi-même", nous a-t-il expliqué, fataliste. "Vous entendez des rumeurs, j'entends des rumeurs, mais avez-vous entendu quelque chose de concret ?", s'interroge-t-il. Sa préférence va à la Premier League, mais il reste ouvert à d'autres possibilités.

"Tout le monde veut jouer en Premier League, moi aussi. Mais au final, cela n'a pas tellement d'importance. Je veux juste pouvoir jouer un bon football et être apprécié, comme à Genk. Je ne sais pas si je pars cette saison ou la suivante", poursuit Tolu.

L'armoire à glace du Racing n'écarte pas non plus la possibilité de rester simplement à Genk cette saison, même si cela serait être une grande surprise. "Tout peut arriver dans le football", a-t-il ajouté. Avant de conclure : "C'est très frustrant, ne pas savoir ce qui se passe. J'essaye de rester calme, même si ma tête est en ébullition. Mais j'ai mes amis et mes proches qui me maintiennent mentalement stable".