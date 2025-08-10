Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Titularisé pour la première fois par Nicky Hayen, Aleksandar Stankovic peut se réjouir de sa prestation après le derby de la Venise du Nord. Le jeune Serbe a réussi son entrée en matière.

Sans briller, mais en se montrant efficace en seconde période, le Club de Bruges a remporté le derby de la Venise du Nord face au Cercle, ce samedi. Une entrée en matière réussie pour Aleksandar Stankovic, qui a joué les 72 premières minutes et qui a donc fêté sa première titularisation.

"C'est formidable de débuter et de remporter le derby pour mon premier match, même si la première mi-temps a été très difficile", a déclaré le milieu de terrain, qui a laissé une très belle impression pour sa première.

Une première réussie pour Aleksandar Stankovic au Club de Bruges

Arrivé contre près de dix millions d'euros, le milieu de terrain de 20 ans est arrivé avec de grosses attentes sur les épaules. Le fils de la légende Dejan Stankovic semble toutefois bien s'acclimater à son nouvel environnement.

"En tant que jeune joueur, s'intégrer n'est pas toujours facile, mais tout le monde au Club de Bruges m'aide énormément. Je me suis directement senti chez moi et le bienvenu ici."

Choisir Bruges ? Ma décision était déjà prise"

Courtisé par plusieurs autres clubs européens, Aleksandar Stankovic n'a pas hésité longtemps avant de choisir le Club de Bruges. Il entend désormais atteindre son meilleur niveau chez les Blauw & Zwart.

"Ma décision était déjà prise, mais en raison des circonstances, il a fallu du temps pour qu'elle soit officialisée. Je suis heureux d'être ici et je prends les matchs un par un. Je dois encore travailler dur pour atteindre mon meilleur niveau."