Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

Photo: © photonews

Lille affrontait West Ham à l'occasion d'un match amical, hier. Avec plusieurs anciens de Pro League sur la pelouse.

Malgré l'absence remarquée de Thomas Meunier, le LOSC a aligné trois joueurs passés par notre championnat au Stade olympique de Londres. Dans les buts, Arnaud Bodart a profité du départ de Lucas Chevalier au PSG (officialisé dans la soirée) pour disputer toute la rencontre. Nathan Ngoy et Ngal'ayel Mukau en ont fait de même.

La première mi-temps a souri aux Nordistes, qui ont ouvert le score juste avant le retour au vestiaire sur un enchaînement tout bonnement exceptionnel de l'éternel Olivier Giroud, 0-1 au repos.

Les Hammers au bout du suspense

Piqué au vif, West Ham a poussé dans le deuxième acte et a fini par égaliser en toute fin de match via Niclas Füllkrug pour arracher le partage. Mais ce match amical ne pouvait pas se terminer ainsi. Les deux équipes ont ainsi disputé...une séance de tirs au but.

Arnaud Bodart a été le premier à s'illustrer : le portier belge a détourné l'envoi de Füllkrug pour mettre Lille sur du velours. Les tireurs du LOSC ont failli rendre la parade du Liégeois décisive, mais les deux derniers botteurs ont connu moins de réussite.

C'est ainsi Nathan Ngoy qui a remis West Ham dans le coup en ne parvenant pas à tromper Alphonse Areola, avant que ce dernier ne détourne également le dernier envoi pour offrir la victoire aux Hammers. La prestation d'Arnaud Bodart est tout de même à souligner. Auteur d'un autre très bel arrêt, l'ancien du Standard a un coup à jouer avant l'arrivée d'un nouveau gardien.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Standard
Lille OSC

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Louvain OH Louvain
