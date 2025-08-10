David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

L'Antwerp s'est imposé 3-1 contre Louvain. Les hommes de Stef Wils ont fait la différence sur deux penaltys.

Le dernier match de cette troisième journée de championnat opposait deux équipes à la recherche de leur première victoire : l'Antwerp restait sur deux partages honorables contre l'Union et Genk, tandis que Louvain cherchait à faire oublier deux matchs très frustrants contre Charleroi (partage 2-2 concédé in extremis) et à l'Union Saint-Gilloise (défaite 5-0).

Malgré les décibels du Bosuil, le début de match n'a pas déchaîné les passions. L'Antwerp a tenté d'imprimer son rythme, avec de bonnes initiatives de Praet et Doumbia, mais a manqué de tranchant dans le dernier tiers du terrain. C'est un penalty qui a décanté la rencontre à la demi-heure.

Sur un centre de Praet, Ewoud Pletinckx a malencontreusement touché le ballon. Un contact fortuit mais suffisant pour siffler un penalty, converti par Michel-Ange Balikwisha. Malgré plusieurs réactions louvanistes dans la profondeur, le score est resté de 1-0 au repos.

Les Anversois efficaces

Dans le quatrième quart d'heure, l'Antwerp a cru recevoir un deuxième penalty, mais Thibo Somers a été signalé hors-jeu après revisionnage de l'action. Ce n'était que partie remise : à l'entame du dernier quart d'heure, Abdoul Kraim Traoré a manqué de déchirer le shirt de Somers. Penalty cette fois transformé par Mahamadou Doumbia (76e, 2-0).

Fin de match sans intérêt ? C'est ce vers quoi les deux équipes s'orientaient, surtout après la deuxième carte jaune de Birger Verstraete. Mais Louvain a tout de même eu le bon goût de réduire l'écart avec une reprise de la tête de Pletinckx en fin de match (87e, 2-1). Pas suffisant toutefois pour les troupes de David Hubert, qui ont finalement encaissé le but du 3-1 via Farouck Adekami dans le temps additionnel. L'Antwerp s'assure ainsi de sa première victoire. En revanche, Louvain est encore un peu plus sous pression avec bilan d'un point sur neuf.

