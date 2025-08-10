Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond
Photo: © photonews
Thomas Meunier n'était pas présent avec Lille face à West Ham, hier. Le Diable Rouge est blessé, mais sa situation interroge dans le Nord.

Thomas Meunier semblait monter en puissance durant cette préparation. Buteur lors de sa montée au jeu contre Dortmund, à l'assist pour Olivier Giroud contre Venise, le Diable Rouge a encore une belle carte à jouer cette saison, son concurrent Tiago Santos se remettant toujours de sa grave blessure.

Mais hier, Meunier n'était pas non plus de la partie lors du match amical contre West Ham. À une semaine de la reprise de la Ligue 1, le Diable Rouge est blessé au pubis.

"Ce sont des zones où il est plus difficile d’avoir des délais. Mais il sera suspendu à Brest. Ça nous laisse du temps pour le soigner", explique l'entraîneur Bruno Génésio, dans des propos relayés par Le Petit Lillois. Mais la situation de Meunier pourrait être plus complexe que cela.

Sur le départ après seulement une saison ?

Toujours selon nos confrères nordistes, le natif de Saint-Ode n'est pas des plus épanouis au LOSC, "en partie à cause de relations tendues avec la direction lilloise". Il aurait ainsi des envies d'ailleurs et se serait déjà renseigné sur d’éventuels intérêts.

Dans le même temps, Lille songerait à attirer Davide Calabria, libre de tout contrat et très proche d'Olivier Giroud. Mais rien n'est encore fait, d'autant que Thomas Meunier ne partirait pas pour n'importe quelle destination, voulant d'un projet qui lui fasse entrevoir une place de titulaire, sans trop s'éloigner de ses proches.

