Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

Le premier but de Zulte Waregem a provoqué beaucoup d'agitation au Lotto Park. Anderlecht n'a pas apprécié l'intervention indirecte et involontaire de Bert Put dans la phase.

Quand Bert Put s'est rendu compte qu'il était dans le chemin de Nathan Saliba alors que ce dernier s'apprêtait à recevoir une passe d'un coéquipier, le mal était fait : en heurtant l'arbitre, le milieu de terrain n'a pas pu se saisir du cuir, permettant à Zulte Waregem de le récupérer

La suite est connue : deux passes et quelques secondes plus tard, le ballon était au fond des filets de Colin Coosemans. Immédiatement, toute l'équipe d'Anderlecht est allée contester auprès de l'arbitre.

Un objet inerte

Bert Put a décidé d'attendre la VAR, mais a entendu dans son oreillette qu'il n'y avait rien d'irrégulier selon le règlement. Le but aurait dû être annulé uniquement si l'arbitre avait touché lui-même le ballon, ce qui n'était pas le cas. Selon les règles, l'arbitre est considéré comme un "objet inerte" dans une telle situation, rendant le but valide.

La phase est immédiatement devenue le sujet de conversation de l'après-midi. Mais Besnik Hasi avait déjà été informé des règles. "C'est ainsi dans le règlement, donc c'est un but valide", a-t-il haussé les épaules.

La situation aura beau être encore discutée (d'autant plus qu'elle influence fortement la suite de la rencontre), elle doit être considérée réglementairement parlant comme licite. Mais ce qui est certain, c'est que Besnik Hasi n'avait pas besoin de ça pour voir sa défense mise sous pression.