Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

L'Union a confirmé sa victoire 5-0 contre Louvain avec un succès 2-3 à La Gantoise. Les phases arrêtées ont fait beaucoup de bien aux Saint-Gillois.

Avant de défier le Standard puis Anderlecht, l'Union a été bien inspirée de s'imposer à La Gantoise. Les trois buts des Bruxellois sont survenus sur phases arrêtée. Cela permet à Christian Burgess de ressortir avec deux assists au compteur, à chaque fois en s'imposant au second poteau pour remiser dans le rectangle.

"Les phases arrêtées ? Non, on ne les a pas travaillées plus que de coutume, pas plus d'heure", rigole-t-il au micro de DAZN. "Mais Sébastien Pocognoli est un excellent coach, on fait beaucoup de séances video. Et puis, ce n'est pas plus mal d'avoir un peu de continuité dans le groupe. Quand on garde les mêmes têtes, les automatismes sont plus évidents".

Une arme redoutable dans une soirée plus brouillonne

De son côté, Pocognoli était lui aussi heureux de ces trois buts coup sur coup. Même si l'entraîneur unioniste n'est pas forcément fier de la prestation d'ensemble de ses hommes, il apparaît satisfait de voir que les phases travaillées à l'entraînement portent leur fruit en match.

"C'est répété. On a une bonne routine d'entraînement pour les phases arrêtées. Au plus tu les répètes, au plus les choses sont naturelles. Parfois, c'est la première phase qui est importante, parfois c'est la deuxième", explique-t-il.

Les prochains adversaires sont prévenus. D'autant qu'avec des défenseurs comme Fedde Leysen (auteur du premier but), Christian Burgess, Kevin Mac Allister ou même Ross Sykes dans le rectangle adverse, les bons ballons de Charles Vanhoutte trouvent souvent preneur : "On essaye de continuer à entretenir tout cela, parce qu'on a les qualités pour mettre l'adversaire en danger à chaque phase arrêtée".