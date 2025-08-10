Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

Axel Witsel a la possibilité de poursuivre sa carrière en Serie A. Mais l'Udinese veut être fixé rapidement.

Après la Pro League, le championnat portugais, la Premier Liga russe, la Super League chinoise, la Liga et le championnat espagnol, Axel Witsel va-t-il découvrir une autre compétition cet été ? Du haut de ses 36 ans, le Liégeois pourrait rebondir du côté de l'Udinese.

Rejoindre la Serie A pourrait lui permettre de fréquenter une compétition où les trentenaires sont encore considérés, tout en s'assurant de jouer des matchs compétitifs chaque semaine en vue de se battre pour une place à la Coupe du Monde 2026.

Une perspective qui semble ravir Witsel, notamment rassuré par une discussion avec Eden Hazard, toujours très influent auprès de Rudi Garcia. Mais pour l'heure, rien n'a encore été formellement décidé.

L'Udinese veut une réponse

Si bien qu'à une semaine du premier match officiel de la saison, l'Udinese aimerait conclure le dossier. Le journaliste italien Nicolo Schira est formel : le club attendra jusqu'à mardi une réponse de Witsel. Passé ce délai, la direction se tournera vers d'autres cibles.

Le dénouement pourrait donc survenir rapidement dans ce dossier...à moins que la saga ne soit complètement relancée la semaine prochaine. Axel Witsel a beau avoir gardé le rythme jusqu'à la fin du mois de juin avec l'Atletico à la Coupe du Monde des clubs, retrouver un club rapidement ne serait pas une mauvaise chose pour lui s'il ne veut pas accumuler trop de retard de préparation.