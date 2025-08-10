Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club de Bruges serait toujours bel et bien intéressé par l'ancien joueur d'Anderlecht, Samuel Edozie.

Bien que le Club de Bruges semblait avoir abandonné la piste Samuel Edozie fin juillet, le journaliste spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri rapporte que le club tente à nouveau de recruter l’ailier de Southampton.

Une première offre a été jugée insuffisante par le club anglais, mais Bruges reste déterminé. Samuel Edozie hésite actuellement entre un transfert vers le Racing Strasbourg, qui dispose déjà d’un accord verbal avec Southampton, et le Club de Bruges.

Une décision du joueur est attendue rapidement. Ce transfert est particulièrement sensible, car Edozie a déjà évolué chez le grand rival, le RSC Anderlecht.

Des négociations toujours en cours

En parallèle du dossier Edozie, le Club de Bruges continue de suivre de près la situation de Mamadou Diakhon, du Stade de Reims. Le jeune attaquant a déjà été lié au club brugeois et, selon de précédentes informations de Sky Sport Suisse, des discussions sont en cours.

Hugo Camberos, qui évolue aux Chivas de Guadalajara au Mexique, reste également sur les radars du club. L’ailier de 21 ans est considéré comme une option sérieuse et figure sur la short-list de la cellule sportive.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges
Samuel Edozie

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

21:00
Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

20:00
2
Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

19:40
"L'as belge" : la presse italienne tarit d'éloges Kevin De Bruyne

"L'as belge" : la presse italienne tarit d'éloges Kevin De Bruyne

20:40
1
Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

20:25
🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

19:00
Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

18:04
Rik De Mil abasourdi par la défaite à la RAAL : "La mi-temps la plus faible depuis que je suis à Charleroi" Réaction

Rik De Mil abasourdi par la défaite à la RAAL : "La mi-temps la plus faible depuis que je suis à Charleroi"

19:20
2
La RAAL a remis les choses au clair dans le choc hennuyer : "Certains commençaient à nous manquer de respect" Réaction

La RAAL a remis les choses au clair dans le choc hennuyer : "Certains commençaient à nous manquer de respect"

18:20
2
🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

16:40
LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

15:47
Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

17:21
Trois tirs sur le cadre ! Les Francs Borains pas vernis pour la première d'Igor De Camargo comme T1

Trois tirs sur le cadre ! Les Francs Borains pas vernis pour la première d'Igor De Camargo comme T1

18:40
"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

15:40
Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle" Réaction

Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle"

17:00
12
La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

12:00
Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

14:20
"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

16:20
Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

15:28
Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

16:00
🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli

🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli

15:00
"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL Réaction

"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL

13:40
1
🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

13:18
3
🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

14:00
Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

13:00
Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
1
Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

12:20
Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

12:40
Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

11:00
Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

11:40
1
DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

11:20
🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

07:40
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
1
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved