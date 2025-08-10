Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

Le Club de Bruges serait toujours bel et bien intéressé par l'ancien joueur d'Anderlecht, Samuel Edozie.

Bien que le Club de Bruges semblait avoir abandonné la piste Samuel Edozie fin juillet, le journaliste spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri rapporte que le club tente à nouveau de recruter l’ailier de Southampton.

Une première offre a été jugée insuffisante par le club anglais, mais Bruges reste déterminé. Samuel Edozie hésite actuellement entre un transfert vers le Racing Strasbourg, qui dispose déjà d’un accord verbal avec Southampton, et le Club de Bruges.

Une décision du joueur est attendue rapidement. Ce transfert est particulièrement sensible, car Edozie a déjà évolué chez le grand rival, le RSC Anderlecht.

Des négociations toujours en cours

En parallèle du dossier Edozie, le Club de Bruges continue de suivre de près la situation de Mamadou Diakhon, du Stade de Reims. Le jeune attaquant a déjà été lié au club brugeois et, selon de précédentes informations de Sky Sport Suisse, des discussions sont en cours.

Hugo Camberos, qui évolue aux Chivas de Guadalajara au Mexique, reste également sur les radars du club. L’ailier de 21 ans est considéré comme une option sérieuse et figure sur la short-list de la cellule sportive.