"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les supporters lillois ont donné leur avis sur la prestation d'Arnaud Bodart contre West Ham. Ceux-ci sont plutôt positifs, même si plusieurs critiques fusent.

Le LOSC s'est incliné aux tirs aux buts lors d'un match amical face à West Ham (1-1). Suite au départ de Lucas Chevalier vers le PSG, Arnaud Bodart était titulaire pour disputer cette rencontre. D'autres joueurs passés par la Pro League étaient également dans le onze de base : Nathan Ngoy et Ngal'ayel Mukau. Pour découvrir un court résumé de cette rencontre, nous vous avons déjà écrit un article individuel à ce sujet.

Ce qui va nous intéresser ici, c'est la réaction des supporters lillois sur la prestation de leur nouveau portier. "Très bon sur sa ligne, très moyen au pied. Dans notre système on a besoin d'un bon jeu au pied, je trouve. On l'a vu, tout part sur des circuits courts derrière", écrit par exemple un fan.

Un autre supporter pense même qu'il a le niveau pour rester titulaire : "Il a le niveau d'un numéro 1, mais il faut le mettre en concurrence." "Trop hésitant au pied et sur ses sorties aériennes", remarque cependant un autre internaute.

Son match a dans l'ensemble été positif, même si son jeu au pied a beaucoup été critiqué. "Relance et jeu au pied très moyens. Pas assez de participation à la construction pour le surnombre défensif aidant à la relance. Je pense qu’il peut être un bon numéro 2 qui met en concurrence, mais il va falloir un numéro 1 avec un bon jeu au pied", pointe une autre personne.

La conclusion générale des supporters est la suivante : Arnaud Bodart est un bon deuxième gardien, mais il est peut-être un peu limite pour assurer un rôle de numéro un. Reste à voir si un nouveau portier lillois sera trouvé prochainement pour assurer le rôle de numéro un.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Arnaud Bodart

Plus de news

LIVE : Voici les compositions de Standard - Genk ! Live

LIVE : Voici les compositions de Standard - Genk !

17:32
Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

18:04
Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

12:20
Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

11:00
Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

11:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

14:20
Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

17:21
Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle" Réaction

Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle"

17:00
4
LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

15:47
Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

15:28
🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

16:40
"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

15:40
Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk Analyse

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

06:40
Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

16:00
Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

06:20
Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

13:00
🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli

🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli

15:00
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL Réaction

"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL

13:40
Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

14:20
🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

13:18
1
🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

14:00
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

08:40
La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

12:00
Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

12:40
Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
1
DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

11:20
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
1
"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

09:00
2
📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

09:20
"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

08:20
🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

07:40
Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

21:20
"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

07:00
Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved