"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

Les supporters lillois ont donné leur avis sur la prestation d'Arnaud Bodart contre West Ham. Ceux-ci sont plutôt positifs, même si plusieurs critiques fusent.

Le LOSC s'est incliné aux tirs aux buts lors d'un match amical face à West Ham (1-1). Suite au départ de Lucas Chevalier vers le PSG, Arnaud Bodart était titulaire pour disputer cette rencontre. D'autres joueurs passés par la Pro League étaient également dans le onze de base : Nathan Ngoy et Ngal'ayel Mukau. Pour découvrir un court résumé de cette rencontre, nous vous avons déjà écrit un article individuel à ce sujet.

Ce qui va nous intéresser ici, c'est la réaction des supporters lillois sur la prestation de leur nouveau portier. "Très bon sur sa ligne, très moyen au pied. Dans notre système on a besoin d'un bon jeu au pied, je trouve. On l'a vu, tout part sur des circuits courts derrière", écrit par exemple un fan.

Un autre supporter pense même qu'il a le niveau pour rester titulaire : "Il a le niveau d'un numéro 1, mais il faut le mettre en concurrence." "Trop hésitant au pied et sur ses sorties aériennes", remarque cependant un autre internaute.

Son match a dans l'ensemble été positif, même si son jeu au pied a beaucoup été critiqué. "Relance et jeu au pied très moyens. Pas assez de participation à la construction pour le surnombre défensif aidant à la relance. Je pense qu’il peut être un bon numéro 2 qui met en concurrence, mais il va falloir un numéro 1 avec un bon jeu au pied", pointe une autre personne.

La conclusion générale des supporters est la suivante : Arnaud Bodart est un bon deuxième gardien, mais il est peut-être un peu limite pour assurer un rôle de numéro un. Reste à voir si un nouveau portier lillois sera trouvé prochainement pour assurer le rôle de numéro un.

