🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

Thorsten Fink quitte Sclessin très frustré après la défaite de Genk. Pour lui, son équipe aurait dû bénéficier d'un penalty dans le moneytime.

Thorsten Fink n'avait encore jamais perdu contre le Standard depuis son arrivée en Belgique il y a deux ans, que ce soit avec Saint-Trond ou Genk. Mais la huitième confrontation face aux Rouches ne lui a pas souri. Son équipe a pourtant livré une bonne prestation mais s'est heurtée à un Standard efficace.

Mais au-delà de ça, l'entraîneur allemand pestait sur une phase de la fin de rencontre. Sur un ballon très aérien vers Tolu Arokodare dans le rectangle, Matthieu Epolo est parti à l'abordage. Il semble boxer l'arrière du crâne de Tolu et non le ballon. Mais le VAR a décidé de ne pas appeler l'arbitre principal à revoir l'action.

Genk a réclamé, en vain

Un verdict qui a mis Thorsten Fink hors de lui. Le T1 du racing estime que les siens méritaient bien un penalty. "J'ai vu les images, et pour moi, c'était clairement une faute", fulmine-t-il.

"Le gardien n'a pas touché le ballon, juste la tête de Tolu. Alors, c'est un penalty. C'est le règlement, désolé. Ou peut-être que je devrais mettre mes lunettes la prochaine fois", poursuit Fink au micro de DAZN.

En conférence de presse, il est encore revenu sur la phase : "C'était un penalty, mais le VAR (Lawrence Visser) ne l'a pas vu ou n'a pas voulu le voir. À mon avis, l'arbitre sur le terrain a fait du bon travail aujourd'hui. C'est le VAR qui devrait vérifier ce genre de situation. C'est lui qui devrait le voir, pas l'arbitre".