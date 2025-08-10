Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

Christos Tzolis a inscrit face au Cercle de Bruges le but libérateur du 2-0. L'ailier grec semble bien parti pour être cette saison la plus grande garantie en matière de buts et de passes décisives.

Lors de sa première saison au Club de Bruges, Christos Tzolis a inscrit 21 buts et délivré 14 passes décisives en 56 rencontres. Avec trois buts et une passe décisive en cinq matchs, le Grec a également bien entamé sa deuxième saison avec les Blauw en Zwart.

Il y a eu un intérêt de l’étranger pour Tzolis, mais le 14 juillet, le Grec a signé un nouveau contrat jusqu’à la mi-2029. Ardon Jashari avait fait de même, mais il est entre-temps parti. Tzolis, lui, a choisi de rester plus longtemps au Club.

Pourquoi Tzolis reste au Club de Bruges ?

"J’ai eu une bonne discussion avec la direction et je voulais vraiment rester un an de plus. C’est pour moi un bon environnement pour continuer à progresser. En cinq à sept jours, tout était réglé et j’en suis très heureux."

Tzolis avait aussi de bonnes raisons de prolonger son séjour : "C’est ma cinquième saison comme professionnel et j’ai déjà joué pour quatre équipes différentes. Je devais à chaque fois m’adapter à un nouveau pays, ce qui n’est pas facile pour un jeune joueur."

"Je voulais pour une fois rester deux saisons dans la même équipe et beaucoup jouer. Avec le Club, je peux disputer des matchs de haut niveau, notamment en Ligue des champions. C’est un grand objectif pour nous ce mois-ci."