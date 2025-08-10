La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

Nilson Angulo est en pleine forme en ce début de saison avec Anderlecht. Tout n'a pourtant pas été rose pour lui au Sporting.

S'il y a une chose dont Besnik Hasi peut se targuer depuis son retour à Anderlecht, c'est d'y avoir véritablement lancé l'aventure de Nilson Angulo. L'ailier équatorien rayonne de confiance en ce début de saison. Loin du marasme qu'il a longtemps traîné. Arrivé pour près de deux millions d'euros en 2022, il a mis un certain temps avant de justifier cet investissement.

"Oui, j'ai déjà pensé à partir", avoue-t-il très honnêtement à La Dernière Heure. J’ai eu de sérieux doutes. En Équateur, j’étais déjà considéré comme un très grand espoir quand je suis arrivé en Belgique. Je pensais que mon adaptation ici serait beaucoup plus facile. Avoir le sentiment de devoir tout recommencer de zéro était très éprouvant".

L'éclosion après les doutes

"J’avoue que j’ai pensé qu’Anderlecht n’était sans doute pas le bon club pour moi et qu’il valait mieux tenter ma chance ailleurs. Faire face aux nombreuses critiques et ne pas savoir donner aux supporters du Sporting ce qu’ils attendaient, c’était très frustrant. Je savais que j’avais les qualités pour les séduire mais je n’y arrivais pas. Cela m’a rendu très triste, j’en ai pleuré. Heureusement, j’ai eu la force de travailler encore plus fort pour y arriver", poursuit-il.

Nilson Angulo ajoute désormais des statistiques à ses dribbles : "Je suis heureux d’être plus décisif que la saison passée. On me reprochait jusqu’ici de ne pas être assez concret et ces critiques étaient fondées. Changer cela est l’un de mes grands objectifs de la saison. C’est aussi une question de confiance".

Sous Besnik Hasi, l'ancienne perle du LDU Quito est devenue un joueur plus complet, y compris défensivement : "Ce poste de wing-back était un peu bizarre car je n’avais jamais eu l’habitude de défendre, mais cela m’a aidé à évoluer tactiquement. Je pense avoir trouvé un meilleur équilibre, désormais, avec davantage de liberté".