La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4278

Nilson Angulo est en pleine forme en ce début de saison avec Anderlecht. Tout n'a pourtant pas été rose pour lui au Sporting.

S'il y a une chose dont Besnik Hasi peut se targuer depuis son retour à Anderlecht, c'est d'y avoir véritablement lancé l'aventure de Nilson Angulo. L'ailier équatorien rayonne de confiance en ce début de saison. Loin du marasme qu'il a longtemps traîné. Arrivé pour près de deux millions d'euros en 2022, il a mis un certain temps avant de justifier cet investissement.

"Oui, j'ai déjà pensé à partir", avoue-t-il très honnêtement à La Dernière Heure. J’ai eu de sérieux doutes. En Équateur, j’étais déjà considéré comme un très grand espoir quand je suis arrivé en Belgique. Je pensais que mon adaptation ici serait beaucoup plus facile. Avoir le sentiment de devoir tout recommencer de zéro était très éprouvant".

L'éclosion après les doutes

"J’avoue que j’ai pensé qu’Anderlecht n’était sans doute pas le bon club pour moi et qu’il valait mieux tenter ma chance ailleurs. Faire face aux nombreuses critiques et ne pas savoir donner aux supporters du Sporting ce qu’ils attendaient, c’était très frustrant. Je savais que j’avais les qualités pour les séduire mais je n’y arrivais pas. Cela m’a rendu très triste, j’en ai pleuré. Heureusement, j’ai eu la force de travailler encore plus fort pour y arriver", poursuit-il.

Nilson Angulo ajoute désormais des statistiques à ses dribbles : "Je suis heureux d’être plus décisif que la saison passée. On me reprochait jusqu’ici de ne pas être assez concret et ces critiques étaient fondées. Changer cela est l’un de mes grands objectifs de la saison. C’est aussi une question de confiance".

Sous Besnik Hasi, l'ancienne perle du LDU Quito est devenue un joueur plus complet, y compris défensivement : "Ce poste de wing-back était un peu bizarre car je n’avais jamais eu l’habitude de défendre, mais cela m’a aidé à évoluer tactiquement. Je pense avoir trouvé un meilleur équilibre, désormais, avec davantage de liberté".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Nilson Angulo

Plus de news

Charleroi tente de réagir - Direct commenté Live

Charleroi tente de réagir - Direct commenté

14:45
Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

14:20
"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL Réaction

"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL

13:40
🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

14:00
🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

13:18
Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

13:00
Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

12:20
Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

12:40
Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

11:00
Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

11:40
Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

11:20
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

07:00
Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

Voici pourquoi Nilson Angulo parvient enfin à s'imposer à Anderlecht : "Je peux lui confier des choses personnelles"

16:40
"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

09:00
2
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

08:40
📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

09:20
"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

08:20
🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

07:40
Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk Analyse

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

06:40
Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

07:20
Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

06:20
Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent" Réaction

Sébastien Pocognoli sévère malgré la victoire de l'Union : "C'est mon point de vue, les joueurs le savent"

23:25
3
Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

22:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/08: De Winter - Ito - Dolberg

21:20
"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

"Le Cercle était meilleur que nous" : le Club de Bruges a gagné sans rassurer avant la réception de Salzbourg

21:40
Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

Le RWDM concède en toute fin de match, victoire du Patro : voici les résultats de la soirée en Challenger Pro League

22:20
La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

La KAS Eupen démarre parfaitement sa saison avec une victoire face au RFC Liège

21:49
Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

Un jeune défenseur s'apprête à rejoindre le KRC Genk

21:20
En renard des surfaces, Benito Raman offre un précieux succès à Malines, sur la pelouse de Westerlo

En renard des surfaces, Benito Raman offre un précieux succès à Malines, sur la pelouse de Westerlo

20:14
🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

21:00
Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

Le RSCA Futures ouvre le score, puis s'écroule contre Courtrai pour sa rentrée en Challenger Pro League

19:06

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved