Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

Marc Wilmots s'est montré très actif pour ses premières semaines à la tête du Standard. Le nouveau directeur sportif des Rouches fait tout pour opérer dans l'ombre.

Avec pas moins de onze transferts entrants, le Standard a mis les bouchées doubles pour offrir à Mircea Rednic une équipe compétitive dès le début de la saison. Malgré les doutes relatifs au lent changement de régime, le club a su se donner les moyens de se renforcer cet été, sous l'impulsion d'un Marc Wilmots qui n'a pas compté ses heures.

“Il a agi très rapidement et discrètement avec ses transferts, la presse était toujours en retard, ce qui est positif, car avant, tout le monde était immédiatement au courant à l'avance”, analyse Alax Teklak dans De Zondag.

C'est aussi cela l'avantage de s'entourer de personnes de confiance : à l'image de l'arrivée de son fils Marten dans l'encadrement, Marc Wilmots s'assure que les fuites quant aux négociations resteront minimes. C'est par exemple ce qui explique que Mohammed El Hankouri est arrivé sans que personne n'ait jamais entendu parler de lui autour du club.

Wilmots n'a pas perdu de temps

“Il a choisi des joueurs avec lesquels les supporters peuvent s'identifier et n'a pas été embarrassé par les agents. Je trouve qu'il a été cohérent. Il y a maintenant plus de profils différents, plus de joueurs créatifs offrant plus d'options de jeu que la saison dernière", poursuit Teklak.

C'est désormais à Mircea Rednic de faire prendre la sauce, en devant toutefois composer avec plusieurs joueurs courant encore après leur état de forme optimal : "Il doit encore découvrir son groupe, ce qui convient le mieux à qui. Jusqu'à présent, il y a eu trop de moments où le Standard n'a pas réussi à contrôler le jeu”.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

14:45
11:00
14:20
14:20
06:40
06:20
13:00
13:40
14:00
13:18
11:40
08:40
12:00
12:40
10:40
11:20
09:40
10:20
10:00
09:00
09:20
08:20
07:40
21:20
07:00
07:20
23:25
18:42
22:43
21:20
21:40
22:20
21:49
09/08
20:14
21:00

