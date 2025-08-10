Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Meunier - Djenepo
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Meunier - Djenepo
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond
Thomas Meunier n'était pas présent avec Lille face à West Ham, hier. Le Diable Rouge est blessé, mais sa situation interroge dans le Nord. (Lire la suite)
Photo: © photonews
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo
Ricardo Sa Pinto est désormais l'entraîneur du club iranien d'Esteghlal. Il pourrait venir se renforcer au Standard. (Lire la suite)
