Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Meunier - Djenepo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Meunier - Djenepo

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier n'était pas présent avec Lille face à West Ham, hier. Le Diable Rouge est blessé, mais sa situation interroge dans le Nord. (Lire la suite)