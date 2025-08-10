Analyse Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Loïc Woos
Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk
Photo: © photonews

Le Standard s'est imposé face au Racing Genk, ce dimanche. Voici les notes des Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (5,5)

Battu par la frappe de Steuckers qui trouve le poteau en première période, puis par celle de Tolu où il ne peut rien. Auteur d'une sortie hasardeuse sur Tolu en fin de match, non pénalisée par Nathan Verbooomen et le VAR. Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Alexandro Calut (5,5)

Timide offensivement, mais bien en place derrière pour contrôler les assauts de Steuckers, Karetsas et El Ouahdi. Un match courageux et utile pour le Standard.

Josué Homawoo (6)

Une intervention approximative aurait pu permettre à Genk d'ouvrir le score après 15 minutes, mais sa solidité dans les duels fait beaucoup de bien à la défense. Intéressant, aussi, dans ses constructions.

Daan Dierckx (6)

Un mauvais contrôle sur une passe de Homawoo qui a failli coûter cher, mais encore beaucoup de générosité de sa part. Souvent bien placé pour écarter le ballon, de la tête ou du pied. Toujours pas le plus académique, mais solide.

Marlon Fossey (7)

Très précieux en couverture du défensive, mais encore léger dans son apport offensif en première période. Après la pause, il s'est davantage projeté vers l'avant, jusqu'à pouvoir aligner Lawal juste avant l'heure de jeu pour le but du break.

Marco Ilaimaharitra (6)

De l'intelligence pour gérer son avertissement reçu dès le quart d'heure de jeu. Très précieux pour organiser le jeu et conserver le ballon quand il le faut. Son expérience fait beaucoup de bien.

Casper Nielsen (5,5)

Un rôle très important dès sa première titularisation. N'a sans cesse demandé à ses coéquipiers de calmer le jeu en possession et de ne pas s'enflammer. A apporté de l'impact et du métier aux côtés d'Ilaimaharitra. A semblé fragilisé physiquement dès le début de match, mais a finalement bien tenu.

Nayel Mehssatou (6,5)

Provoque le penalty en fin de première période, a bien fermé les lignes et a toujours empêché les constructions de Genk. Remplacé juste après le 2-0 par Dennis Ayensa. 

Tobias Mohr (6,5)

Moins technique que Saïd dans ses provocations, mais plus à même de garder le ballon. Se replace aussi dans l'entrejeu en phase défensive. Remonte parfaitement le ballon pour initier le 2-0 de Marlon Fossey.

Rafiki Saïd (5,5)

A touché le poteau après cinq minutes, mais n'a pas été aussi tranchant qu'à son habitude et auteur de pas mal de fautes techniques. Remplacé à la mi-temps par Ibe Hautekiet.

Thomas Henry (8)

Pas toujours soutenu comme il le devrait dans son jeu dos au but, mais a pu ouvrir le score sur penalty avant le repos. En seconde période, sa passe décisive pour Marlon Fossey est parfaitement calibrée. Un match de véritable leader offensif, avec beaucoup d'intelligence de jeu et de métier.

Ibe Hautekiet (6)

Pas le mieux placé sur la frappe d'El Ouahdi qui trouve le poteau peu après l'heure de jeu. Entrée peu évidente dans une équipe qui a beaucoup reculé. Pas facile pour un retour de blessure, mais beaucoup de courage aussi de la part de Hautekiet.

Dennis Ayensa (6)

Monté au jeu pour apporter de la conservation du ballon et du sang neuf devant. Des efforts et des courses, une frappe repoussée par Lawal, aussi. 

Non-notés : Léandre Kuavita, Timothé Nkada, Ibrahim Karamoko

