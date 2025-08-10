🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

Les supporters de la RAAL se la jouent à la provocation avant le derby contre Charleroi. Un chant critiquant les fans Ultras des Zèbres a été lancé avant le match.

Un derby est au rendez-vous ce dimanche en Pro League. La RAAL fraîchement promue affronte son voisin du Sporting de Charleroi dans son nouveau stade, l'Easi Arena.

L'ambiance monte avant le coup d'envoi de la rencontre qui sera à suivre en direct commenté depuis les tribunes sur notre site web. Les Ultras des Loups provoquent les supporters des Zèbres.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut les apercevoir chanter "À Charleroi, il n’y a pas d’Ultras". Des chants qui ne plairont certainement pas aux fans carolos. En raison de la tribune extérieure limitée à La Louvière, moins de supporters des Zèbres seront en déplacement qu'à l’accoutumée.

"Les présents n’ont aucune excuse pour ne pas se donner à en perdre la voix durant 120 minutes", écrit le groupe Storm Ultras 2001 sur son compte Facebook.

Seuls 450 supporters des Carolos seront de la partie. 800 personnes en plus auraient voulu venir mais n'ont pas pu, explique le groupe de supporters. "800 déçus de manière bien légitime."