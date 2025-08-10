"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem
Il y a onze ans, Thorgan Hazard quittait Zulte Waregem. Aujourd'hui, il affronte pour la première fois son ancien club avec Anderlecht, dans un match officiel.

Thorgan Hazard a parcouru un long chemin depuis son départ de Zulte Waregem. Il évolue désormais au RSC Anderlecht, en Jupiler Pro League.

Cet après-midi, les deux équipes s’affrontent. Francky Dury, qui entraînait Hazard à l’époque au Essevee, avait alors failli décrocher le titre de champion avec lui.

"Lors de son premier jour au Essevee, il est même venu me voir : 'Désolé coach', m’a-t-il dit, 'je n’ai pas le même CV que mon frère.'", raconte Dury dans une savoureuse anecdote à la Gazet van Antwerpen.

Un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem ?

Pour Dury, la rencontre de cet après-midi est forcément spéciale pour Hazard : "Avec tout ce qu’il a vécu à Zulte Waregem, il sera sans doute encore un peu plus motivé."

Les supporters du Essevee attendent surtout de voir si Hazard effectuera un retour au club. "Ce serait évidemment magnifique et cela redonnerait un coup de boost au club."

"Mais Thorgan n’a que 32 ans. Il lui reste encore de belles années devant lui. S’il parvient à rester sur cette lancée, je pense que ce ne sera pas pour tout de suite", conclut Dury. "Avec un Hazard, on ne sait jamais."

