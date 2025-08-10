"L'as belge" : la presse italienne réagit au doublé de Kevin De Bruyne

"L'as belge" : la presse italienne réagit au doublé de Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne séduit déjà l'Italie. La réaction de la presse italienne, ce matin, est très positive suite à sa prestation contre Girona.

Ce samedi, Kevin De Bruyne a inscrit deux buts et a délivré une passe décisive avec Naples. Les Napolitains affrontaient Girona en match amical et se sont finalement imposés sur le score de 3-2.

Ce dimanche matin, la presse italienne a réagi à la prestation du joueur belge. "L’as belge a pris le devant de la scène", écrit le Corriere dello Sport. Le quotidien sportif souhaite également la "bienvenue au magicien", pointe "son show" et une "montée en puissance" de son équipe. "KDBoom", titre-t-il même.

"De Bruyne est bien là", dit la Gazzetta dello Sport. "De Bruyne a tout fait", poursuit même le média, visiblement déjà séduit par le Belge.

Le retour du championnat aura lieu le 23 août prochain pour Naples. Les hommes d'Antonio Conte démarreront par une rencontre à l'extérieur face à Sassuolo.

