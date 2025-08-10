Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"
Anderlecht a subi la loi de Zulte Waregem (2-3). Le promu a mis en lumière les failles de la défense du Sporting, au grand agacement de Besnik Hasi.

"Les trois buts sont évitables", soupire Besnik Hasi en conférence de presse. "Sur le premier, nous devons mieux bloquer ou suivre l'attaquant. Sur le deuxième, nous devons sauter lors des phases arrêtées. Et quant au dernier but, si vous savez que vous jouez avec autant d'espace dans le dos et que vous arrivez en retard, alors vous devez faire une faute. Nous devons apprendre cela. Nous restons une jeune équipe".

À l'arrière, Anderlecht souffre d'un manque de vitesse latent. Que ce soit Simic, Hey ou Kana : dès que l'équipe joue haut et que l'adversaire joue en profondeur, les défenseurs se font systématiquement dépasser. "Nous voulons jouer haut et avoir beaucoup de joueurs devant le ballon, mais la condition est que la pression doit être bonne. Si cette énergie fait défaut, nous nous retrouvons en un contre un sur de longues distances, et c'est chercher les problèmes".

Besnik Hasi n'en démord pas

Avec 70% de possession de balle et une valeur d'expected goals de 2,50, Anderlecht aurait dû décider du match, mais le manque d'efficacité et d'attention défensive a coûté des points. Mais Hasi ne veut pas chercher d'excuse : "Nous devons mieux faire à l'arrière, apprendre de cela".

La première mi-temps était particulièrement décevante. "Nous n'avons pas pu exercer de pression, ce qui a obligé nos défenseurs à couvrir de grands espaces en profondeur. Nous n'avions pas de milieu de terrain, étions bloqués à droite. De tels matchs peuvent arriver, surtout après un calendrier chargé. Mais alors vous devez juste éviter de concéder des buts".

Après la pause, Anderlecht a mis plus d'énergie dans la bagarre, mais le mal était déjà fait. "Commettre trois erreurs est tout simplement trop. Nous voulons jouer vers l'avant, mais vous devez être malin, parfois commettre délibérément une faute pour annihiler le danger."

Pour Hasi, la vitesse n'est pas seulement une question de jambes, mais aussi de réflexion. "C'est aussi une question de décider rapidement. Nous devons acquérir de l'expérience plus rapidement, commettre des erreurs est permis, mais nous devons en tirer des leçons. Toujours exercer une pression sur l'adversaire, c'est la condition."

L'entraîneur albanais continuera à s'accrocher à sa philosophie offensive. "Pas de problème pour encaisser parfois un but, mais alors, le reste doit être correct. Si le pressing ne fonctionne pas, nous devons réfléchir différemment. Mais ma préférence restera toujours de jouer vers l'avant".

