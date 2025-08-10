Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

Le RSC Anderlecht a de nouveau jeté son dévolu sur Tiago Gouveia, l'ailier portugais de Benfica. Le club bruxellois suit de près la situation du joueur de 24 ans, alors que l'équipe portugaise se montre ouverte à un transfert définitif.

Après plusieurs tentatives à l’été 2024, marquées par le refus de Benfica d’une offre de 8 millions d’euros et par une blessure à l’épaule de Gouveia qui avait contrarié les plans, la situation semble cette fois fondamentalement différente.

Selon des sources proches du club portugais, dont Jorge das Transferências, Benfica serait prêt à tourner la page et à se séparer de Tiago Gouveia.

Le RSC Anderlecht voit en Gouveia un renfort potentiel pour les ailes. La saison dernière, le joueur n’a disputé que onze rencontres avec Benfica, pour un total de seulement 366 minutes de jeu.

Son faible temps de jeu et les nouveaux plans sportifs de Benfica rendent un transfert beaucoup plus réaliste cette fois-ci. On ignore pour l’instant si une offre a déjà été formulée par les Mauves.

Un intérêt déjà ancien

Selon les médias portugais, Gouveia figure en bonne place sur la liste des priorités d’Anderlecht. L’intérêt des Bruxellois pour l’ailier n’est pas nouveau : dès 2023 et 2024, il avait déjà été associé à un départ vers le Lotto Park. Les négociations de l’époque n’avaient toutefois pas abouti, notamment à cause de la blessure de Gouveia.