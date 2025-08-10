La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"
Photo: © photonews

Anderlecht a subi la loi de Zulte Waregem à domicile. Entré à la mi-temps, Adriano Bertaccini a tenté d'inverser le cours de la rencontre, en vain.

En tant que joueur de Saint-Trond, Adriano Bertaccini n'avait jamais été titularisé sur la pelouse d'Anderlecht, mais avait toujours perdu. La première victoire au Lotto Park en championnat n'est pas encore pour aujourd'hui. Après le succès 3-0 contre le Sheriff Tiraspol, les Mauves ont chuté contre Zulte Waregem.

Le Carolo de 24 ans a commencé la rencontre sur le banc, il était bien placé pour constater les manquements de l'équipe. Il était ensuite au coeur de la causerie de Besnik Hasi au vestiaire, puisque l'entraîneur albanais l'a fait monter au jeu pour la deuxième mi-temps.

Une causerie plutôt musclée : "Le coach a beaucoup crié pendant au repos. Ensuite, nous avons poussé et montré notre détermination. Malheureusement, ils ont marqué à la fin", regrette Bertaccini à l'issue de la rencontre.

Un réveil trop tardif

L'ancien de Saint-Trond et du RFC Liège est impliqué sur l'égalisation des Mauves en seconde période, mais s'en veut tout de même : "On a manqué un peu d'efficacité et de chance. J'ai aussi eu une occasion juste avant leur troisième but. C'était juste un mauvais jour".

Bertaccini veut rapidement relever la tête : "Il reste encore beaucoup de matchs, il ne faut donc pas paniquer. Oublions vite ce match et concentrons-nous sur jeudi. Ce sera un match différent. Il ne faut pas baisser les bras".

